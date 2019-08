In Brandenburg sind am Samstag nach Angaben des Bildungsministeriums rund 22.700 Mädchen und Jungen eingeschult worden. Sie lernten die Schulräume und ihre künftigen Klassenkameraden kennen. Ihren ersten regulären Schultag haben die Kinder am Montag.



Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) verteilte an einer Grundschule in Märkische Heide (Dahme-Spreewald) am Samstag rote Mützen. Damit solle auf die Kleinsten im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden, teilte Schneider mit. Eltern sollten auf jeden Fall den Schulweg vor dem ersten Schultag üben, hieß es.



Die Brandenburger Polizei wird in den kommenden zwei Wochen im Umfeld der Schulen Banner anbringen mit der Aufschrift "Sei aufmerksam! Die Schule hat begonnen". Außerdem sind Kontrollen geplant.