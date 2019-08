Konzertkritik | Peter Maffay in Berlin

Rockstar Peter Maffay hat allen Grund zum Feiern: 50-jähriges Bühnenjubiläum und sein neues Album "Jetzt!", das pünktlich an Maffays 70. Geburtstag erscheint. In der Berliner Columbiahalle hat der Musiker in seinen Geburtstag gefeiert. Von Cora Knoblauch