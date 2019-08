Zwei Unfälle legen A24 in beiden Richtungen lahm

Der Unfall in Richtung Berlin hatte sich ereignet, weil die Fahrer durch den Unfall auf der Gegenfahrbahn abgelenkt waren. Gegen 21.30 Uhr konnte die Autobahn in beiden Richtungen wieder freigegeben werden.

Wegen zweier Unfälle war die Autobahn A24 zwischen Pritzwalk und Meyenburg am Samstagabend in beiden Richtungen für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Zunächst hatte es in Richtung Norden einen Auffahrunfall gegeben, an dem zwei Autos beteiligt waren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Samstagabend sagte. Vier Menschen seien nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, einer davon schwer.

Auf der Gegenfahrbahn kam es demnach auf ähnlicher Höhe dann ebenfalls zu einen Auffahrunfall. Grund war nach ersten Erkenntnissen, dass die Autofahrer wegen des anderen Unfalls abgelenkt waren. Auch in diesem Fall waren zwei Autos beteiligt; dabei wurde ein drei Jahre altes Kind verletzt.