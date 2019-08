Die Freiwillige Feuerwehr in Luckenwalde musste am Sonntagabend zu einem Großeinsatz ausrücken, um einen Brand in einem alten Fabrikgebäude am Haag zu löschen. Insgesamt 74 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, sagte Stadtwehrführer Jens Reichwehr rbb|24. Unterstützt worden seien sie durch die Feuerwehren der Gemeinden Nuthe-Urstromtal und Jüterbog. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen.