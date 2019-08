In der nördlichen Uckermark wird eine solche Steuerung in der Nacht zu Freitag nun zum ersten Mal getestet. Zwischen 20 und 22 Uhr werden die Beleuchtung einzelner Windräder auf verschiedenen Windfeldern probeweise ausgeschaltet. Die roten Positionslichter sollen nur noch angehen, wenn sich tatsächlich ein Flugzeug nähert. Zu sehen wird das Abschalten beispielsweise bei Casekow, Falkenhagen, Kunow, Kleptow, Trampe oder Woltersdorf.

Hintergrund ist eine Vorschrift, wonach Anlagen als Luftfahrthindernis gekennzeichnet werden müssen, wenn sie höher als 100 Meter sind. Das führt dazu, dass die an Windparks grenzenden Landschaften bisher die ganze Nacht über in ein rötlich schimmerndes Licht getaucht sind, sehr zum Ärger einiger Anwohner. Sie fühlen sich in ihrer Nachtruhe gestört. Hobby-Astronomen beklagen eine "Lichtverschmutzung".

Das von der Enertrag entwickelte System will nun für Abhilfe sorgen: Es arbeitet mit Radartürmen, die nur dann ein Signal zur "Befeuerung" geben, wenn ein Flugzeug weniger als 4.000 Meter entfernt ist und niedriger als 600 Meter fliegt. Ist kein Flieger in der Nähe, bleiben die Windkraftanlagen dunkel.

Der Vorstandsvorsitzende von Enertrag, Jörg Müller, sieht mit dem Test am Donnerstagabend ein wichtiges Etappenziel erreicht, dennoch sei noch viel Arbeit erforderlich, um am Ende mehrere hundert Windräder dunkel zu bekommen. So werde bei den für September geplanten weiteren Testläufen auch ein Flugzeug zu Einsatz kommen, "um sicherzustellen, dass das absolut funktioniert", sagte Müller am Donnerstag dem rbb.

Außerdem müssen sich noch weitere Windanlagenbetreiber dem System anschließen, um die Uckermark nachts wieder ganz dunkel zu machen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 29.08.2019, 7.30 Uhr