Kiezgefühle in der bürgerlichen Mitte

Teltower Damm in Zehlendorf

Filmkunst vom Feinsten, Traditionsgeschäfte, Wohnzimmerkonzerte und samstäglicher Schwatz auf dem Markt. Noch gibt es das alles am Teltower Damm in Berlin-Zehlendorf. Einige Anwohnerinnen tun vieles dafür, dass es so bleibt. Von Annekatrin Mücke