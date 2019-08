Aus Sicht der Berliner Polizei könnten höhere Bußgelder rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr eindämmen. Das würde der Polizei die Arbeit erleichtern, sagte der Leiter des Fachstabes Verkehr, Frank Schattling, am Dienstag im rbb.

Das Bußgeld für Radfahren auf dem Gehweg beträgt 15 bis 30 Euro. Das könne durchaus wehtun, so Schattling. Allerdings seien zum Beispiel die Bußgelder für Parken auf dem Radweg in Deutschland deutlich geringer als in anderen Ländern. Sie liegen im Schnitt bei 20 Euro, während Autofahrer in den Niederlanden rund 90 Euro, in Spanien sogar bis zu 200 Euro zahlen müssen. Ob sie angehoben werden, müsse aber auf Bundesebene entschieden werden, so Schattling.