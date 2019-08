Bild: dpa/Gregor Fischer

Änderungen bei der BVG - TXL-Bus fährt nicht mehr bis zum Alex

04.08.19 | 16:18 Uhr

Neue Endhaltestelle: Robert-Koch-Platz. Der TXL-Bus fährt ab Montag nicht mehr bis zum Alexanderplatz. Auch bei zwei weiteren Buslinien gibt es Veränderungen. Und ganz neu verkehrt jetzt die BVG-Linie 300.



Die Busse der Berliner Linie TXL fahren von Montag an nur noch zwischen dem Flughafen Tegel und dem Robert-Koch-Platz am Charité-Campus Mitte. Bislang lag der Endpunkt in der Innenstadt am Alexanderplatz. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verkürzen die Linie, um den planmäßigen Sechs-Minuten-Takt zwischen Flughafen und Hauptbahnhof besser einhalten zu können. Vor allem auf der Strecke zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof habe die Linie bislang häufig viel Zeit verloren, hieß es. Zwischen Hauptbahnhof und Alexanderplatz verkehre dafür künftig die Linie 245, die aber im Gegensatz zum TXL an allen vorhandenen Haltestellen stoppe.

Neue Linie 300 ab 4. August

Außerdem gibt es von Sonntag an eine neue Buslinie 300 von der Philharmonie über den Potsdamer Platz, Unter den Linden und den Alexanderplatz bis zur Warschauer Straße. Dort sollen häufig Elektrobusse fahren, um die Luft weniger zu belasten. Busse der Linie 200 fahren dafür nicht mehr Unter den Linden, sondern über die Leipziger Straße bis zum S- und U-Bahnhof Alexanderplatz. Damit ersetzt sie in diesem Abschnitt die Metrobuslinie M48, die künftig am U-Bahnhof Mohrenstraße enden soll.

Stadtrand soll besser angebunden werden

Darüber hinaus will die BVG den Berliner Stadtrand besser anbinden. Hier sollen - so die Planung - alle Buslinien tagsüber mindestens im Zehn-Minuten-Takt fahren. Das sagte der BVG-Chefplaner, Klaus Emmerich, im Juni in der rbb-Abendschau. Ziel sei es, dass Bewohner der Außenbezirke "keinen Fahrplan mehr brauchen, sondern einfach ein Netz haben, das sie überall hinbringt und sie wissen: Spätestens nach zehn Minuten kommt mein Bus." Dafür würden gerade die finanziellen Rahmenbedingungen mit dem Senat geprüft. Bis die neue Taktung umgesetzt sei, könnten allerdings noch zwei bis vier Jahre vergehen. Ebenfalls ab Montag will die BVG erstmals selbstfahrende Busse in Berlin-Reinickendorf testen. Diese sollen entlang der Straße Am Tegeler Hafen die U-Bahnstation Alt-Tegel mit dem Ausflugsziel der Seeterassen verbinden. Der Rundkurs ist insgesamt etwa 1,2 Kilometer lang.



