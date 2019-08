Elf Mal wurde laut der Senatsantwort eine Rüge ausgesprochen. Drei Verfahren wurden eingestellt, weil sich die Vorwürfe nicht oder nur teilweise bestätigten. 14 Verfahren laufen noch, darunter sind auch mehrere Klagen vor dem Verwaltungsgericht nach einem Titelentzug. Die Verdachtsfälle waren von den Plagiatsjägern von VroniPlag Wiki gemeldet worden, viele davon stammen von 2014. Pro Jahr werden an der Charité nach eigenen Angaben rund 500 Dissertationen und rund 50 Habilitationen erstellt. Auch nach einem Titelentzug dürfen Mediziner praktizieren.



Zahlen aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von 2018 zeigen, dass an Berliner Unis nicht in größerem Maßstab Doktortitel aberkannt wurden, viele Verfahren galten aber auch noch als anhängig. Neuere Daten liegen laut Wissenschaftsverwaltung nicht vor, eine Abfrage sei aber für den Herbst geplant. Derzeit gibt es in Berlin auch einen prominenten Verdachtsfall: Die FU prüft seit einigen Monaten die Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, ist noch unklar.