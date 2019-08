Nivel-Schläger von 1998 steht in Berlin erneut vor Gericht

Einer der Hooligans, die 1998 den französischen Polizisten Daniel Nivel halbtot geprügelt hatten, steht demnächst in Berlin erneut vor Gericht. Der Mann, Christopher R., soll zusammen mit sieben anderen Angeklagten einen umfangreichen Drogenhandel betrieben haben. Am Freitag beginnt der Prozess gegen die sechs Männer und zwei Frauen. Er soll mindestens bis April 2020 dauern. Die "Bild"-Zeitung [kostenpflichtig] hatte zunächst darüber berichtet.

Christopher R. hatte 1998 bei der Fußball-WM in Frankreich zu jenen Hooligans gehört, die den französischen Polizisten Nivel so schwer verletzten, dass er sechs Wochen im Koma lag. Nivel trug irreparable Hirnschäden davon. Er ist einseitig gelähmt und auf einem Auge blind. Das Sprechen fällt ihm schwer. Sechs Hooligans wurden in teils getrennten Prozessen zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt, Christopher R. erhielt drei Jahre und sechs Monate Haft.