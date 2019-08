Der Samariterkiez in Berlin-Friedrichshain soll vom Autoverkehr entlastet werden. Am Dienstag wurden mehrere Durchfahrtsperren errichtet. Betroffen ist unter anderen die Bänschstraße an den Ecken Samariter- und Pettenkoferstraße. Dort können nur noch Fußgänger und Radfahrer passieren.