Bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg haben Ermittler illegale Waffen entdeckt und mehrere Verdächtige festgenommen. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, waren am Mittwoch im Stadtteil Wedding und in den brandenburgischen Orten Groß Glienicke (Havelland), Teltow (Telto-Fläming) und Schönefeld (Dahme-Spreewald) an insgesamt zehn Orten Objekte kontrolliert und dabei Beweismaterialien gefunden worden.