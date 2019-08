rbb-24-nutzer Berlin Samstag, 24.08.2019 | 12:52 Uhr

Sie folgen da dem Vorurteil, dass Wohnungslose grds. unhygienisch, unsauber, ungewaschen seien. Unabhängig von dem besonders großen Nutzen dieses mobilen Bads im Bericht, sind die wenigsten Wohnungslosen als solche zu erkennen durch heruntergekommene Kleidung oder durch Körpergeruch etc. Viele sind in speziellen Einrichtungen untergebracht, aber das soll nicht ignorieren, dass es auch Wohnungslose ganz ohne Betreuung gibt. Für diejenigen Menschen in größten Notlagen, diejenigen, die gar nichts mehr haben, ist so ein Duschmobil sein Gewicht in Gold wert - die empathische Anerkennung eigener Bedürfnisse.



Solche solidarischen Projekte sind unglaublich wichtig. Sie mögen zwar nicht aus der Wohnungslosigkeit heraushelfen, gehen aber auf die konkreten Nöte und Bedürfnisse der Betroffenen ein. Das Grundbedürfnis nach Hygiene, das alle Menschen haben, wird seitens Staat oft ignoriert, wenn man sich manche der Notunterkünfte der beauftragten privaten Träger anschaut.