Der, der nimmer lacht Hannover Montag, 26.08.2019 | 16:47 Uhr

Weil Polizei und Ordnungsamt hoffentlich echt wichtigeres zu tun haben als sich mit diesem Sommerloch-hype zu beschäftigen. Gewöhnt Euch doch bitte an die E-Roller und an deren Nutzer/Innen. Jeder stinkende Pkw mit Verbrennungsmotor, der NICHT fährt, ist ein Gewinn. Und wenn das in der Kombi U/S-Bahn/Bus + E-Roller klapppt: bravo.