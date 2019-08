Bei einem Sturz mit einem E-Scooter hat sich ein alkoholisierter 38-Jähriger in Berlin-Mitte schwer am Kopf verletzt. Den Ermittlungen zufolge fuhr der Mann Sonntagnacht mit dem E-Scooter auf dem Gehweg der Brunnenstraße, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den in Berlin wohnenden Mann in eine Klinik. Die weitere Bearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst.