Ein Mobbingopfer erzählt - "Ich hätte damals dringend offene Unterstützung gebraucht"

11.08.19 | 12:24 Uhr

Zwei Jahre lang wird Laura gemobbt als Schülerin. Heute ist sie 32 Jahre alt, verheiratet und kann reflektiert auf diese Zeit zurückschauen. Doch die Zeit zwischen 2002 und 2004 hat sie geprägt - und vieler Illusionen und Kraft beraubt.



Laura* heute

Ich bin 32 Jahre alt, berufstätig und lebe verheiratet in einer norddeutschen Stadt. Ich bin von der achten bis zur zehnten Klasse, als ich noch in meiner Heimatstadt lebte, gemobbt worden. Das war zwischen 2002 und 2004 – also bis kurz vor der 11. Klasse. Da gab es natürlich noch keine sozialen Netzwerke in der heutigen Form. Was ich erlebt habe, ist etwas anders als das, was man heute unter Cybermobbing versteht, oder was so in sozialen Netzwerken abläuft.

Wie das Mobbing begann

Ich erinnere mich, dass das Ganze in der achten Klasse offline losging. Wenn ich in den Klassenraum kam und an den Jungs vorbeilief, drehten sie sich weg. Das war also erstmal eher subtil. Deshalb habe ich es gar nicht so realisiert oder geglaubt, dass ich gemeint bin. Ich dachte, das ist eher Zufall. Irgendwann habe ich dann schon gemerkt, dass das System hatte. Die Jungs scharten sich oft mit anderen Jungs aus den Parallelklassen in der Pause zusammen. Es kam zu Blicken und Getuschel. Als ich dann verstanden habe, dass ich gemeint bin, hat mich das natürlich sehr verunsichert.

Lauras Standing in der Schule

Ich war bis dahin gar nicht mal unbeliebt. Unter den Mädels hatte ich schon auch einige Freundinnen. Aber als sich dann Cliquen bildeten, gehörte ich zu keiner. Man denkt natürlich später immer wieder darüber nach, warum sich die Mobber ausgerechnet einen selbst ausgesucht haben. Inzwischen denke ich, dass das auch ein Stück weit zufällig geschieht. Andererseits haben Jugendliche auch manchmal einen Draht dafür und merken, mit wem sie es vielleicht machen können. Obwohl ich wirklich nicht das typische "Opfer" bin. Ich war damals einfach ein bisschen bunter, alternativer gekleidet. Ich habe mir nicht viel aus den neuesten Trends gemacht.

Die Situation eskalierte dann online

Nach dem Getuschel ging es mit Schmierereien auf meinem Tisch weiter. Da wurde aber tatsächlich einer erwischt, und der Junge musste einen Entschuldigungsbrief schreiben. Aber es war sonst eben fast immer sehr subtil und nie wirklich greifbar, was die Jungs machten. Dann hat meine Sandkastenfreundin, die auf eine andere Schule unserer 80.000-Einwohner-Stadt ging, sich eine eigene Website gebaut. Darauf hat sie auch Fotos von uns beiden gepostet. Diese Website hatte einen Forum-Bereich, wo Gäste kommentieren konnten. Und eines Abends waren da lange Beiträge von zwei anonymen Nutzern, die sich ganz offensichtlich auf mich bezogen.



Was in den Kommentaren stand

Die waren zutiefst menschenverachtend und bösartig geschrieben. Also es ging so richtig, wenn es auch nicht sexuell war, unter die Gürtellinie. Aber es war deutlich im rechten Bereich - irgendwo war sogar davon die Rede, dass mich die Schreiber ins Konzentrationslager wünschten. Das war also echt heftig. Ich habe das damals ausgedruckt, habe es aber irgendwann weggeworfen. Noch heute frage ich mich, wie Menschen in der Lage sind, so etwas zu schreiben. Mein Mann ist Lehrer, der sagt immer, heute laufe Mobbing gar nicht mehr so textbasiert. Da würden eher auf Instagram Fotos manipuliert und rumgeschickt. Das ist alles viel schnelllebiger. Meine Freundin hat mich nach den Einträgen sofort informiert, alles abgespeichert und die Website offline genommen. Das war damals echt ein Schock, das zu lesen. Vorher waberte alles eher durch die Luft, und dann steht da sowas. Wir sind dann mit unseren Eltern zur Polizei gegangen und haben Anzeige erstattet. Für die Polizei war das, glaube ich, auch relativ neu. Ich meine, es wurde unter sexueller Belästigung aufgenommen. Das war 2004. Und für das Thema Cybermobbing gab es noch gar keine Kategorie.

Wie es in der Schule weiterging

In der Schule habe ich dann ein paar Leuten gesagt, dass diejenigen, die diese Kommentare geschrieben haben, ein richtiges Problem bekommen würden. Denn wir hatten die IP-Adressen abgespeichert, und so konnte die Polizei auch herausfinden, wer es war. Es hat zwar etwa vier Monate gedauert, aber sie konnten die Adressen eindeutig den Rechnern der Jungen zuordnen. Meine Lehrerin, die Bescheid wusste, hat an einem Tag – einer der Jungen ging ja in meine Klasse – das Thema in aller Breite ausgeführt und dem anonymen Täter, gesagt, dass die Tat Konsequenzen haben wird, wenn sich derjenige nicht freiwillig meldet. Aber alle haben geschwiegen. Mir war es sehr unangenehm, und alle waren sehr verlegen. Damals waren die Sommerferien wirklich eine Erlösung für mich.

Lauras Bewältigungsstrategie

Ich war damals in der zehnten Klasse. Heute weiß ich gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich bin jeden Tag in die Schule gegangen und wollte auf keinen Fall einknicken. Die Mutter meiner Freundin sagte irgendwann, andere hätten sicherlich zum Strick gegriffen. Aber das war für mich keine Option. Ich habe keinen Tag gefehlt. Ich merke im Nachgang, was es mich damals für eine Kraft gekostet hat, das alles zu ertragen. Nach den Kommentaren auf der Website ist dann aber auch nichts mehr passiert - es trat auch nicht mehr einfach einer von hinten an meinen Stuhl oder so.

Wessen Unterstützung geholfen hat

Die größte Unterstützung in der Zeit waren sicherlich mein älterer Bruder und meine beste Freundin. Ich glaube, meine Eltern waren ein bisschen überfordert mit der gesamten Situation. Manche Mütter meinten damals, die Jungs fänden mich toll und würden sich deshalb so verhalten. Die haben das Problem nicht richtig verstanden. Ich habe mir dann in der elften Klasse einen neuen Freundeskreis gesucht. Denn zwei meiner Freundinnen haben mich damals schon ein bisschen im Regen stehen lassen.

Wie es mit den beiden Jungen weiterging

Nach den Sommerferien kam dann ein Anruf von den Eltern eines der beiden Jungen, die diese Kommentare geschrieben hatten. Sie sagten, sie hätten einen Brief von der Polizei bekommen. Sie warfen uns vor, wir würden uns doch schon seit der Grundschule kennen und hätten uns direkt bei ihnen melden sollen. Sie kamen bei uns vorbei und wir saßen alle – auch der Junge – sehr verlegen in unserem Wohnzimmer. Da hat er dann auch eingeräumt, dass er das geschrieben hat. Für die Eltern ist zwar irgendwie die Welt zusammengebrochen, weil ihr Sohn solche Dinge macht, aber ich glaube, die haben das ganze Ausmaß auch nicht so richtig begriffen. Ich habe mich damals dafür entschieden, die Anzeigen fallenzulassen. Denn es ging mir nicht darum, die Jungen für ihr Leben zu strafen oder ihnen irgendwelche Chancen zu verbauen. Die Verfahren an der Schule liefen aber weiter.

Was sich Laura gewünscht hätte

Erst Jahre später habe ich erfahren, dass ich damals stille Unterstützer in meiner Klasse hatte. Ein sehr beliebtes Mädchen, mit der ich gar nicht eng befreundet war, hat – zu der Zeit hat man zum Austausch online ICQ benutzt - einen der Jungen gefragt, ob er das war mit den Kommentaren und warum er es gemacht hätte. Dort hat er es zugegeben und eingeräumt, er hätte mich seelisch fertig machen wollen. Das Mädchen hat das dann ausgedruckt und der Schulleitung gegeben. Sie hat mir aber nie etwas davon gesagt. Und ich glaube, ich hätte damals dringend offene Unterstützung gebraucht. Es ist wichtig, dass auch die Menschen in der Umgebung ihre Verantwortung wahrnehmen, wenn sie sehen, dass jemand ausgegrenzt wird. Das erfordert natürlich enorm viel Mut, weil jeder, der sich solchen Leuten entgegengestellt, das Risiko eingeht, dass er selbst ausgegrenzt wird. Als Jugendlicher braucht man aber auch dringend engagierte Lehrer, die das Problem ernst nehmen, und die auch wissen, wie sie damit gut umgehen können.

Die Folgen des Mobbings

Ich habe die schulpsychologische Unterstützung, die mir von der Schulleitung angeboten wurde, damals abgelehnt. Ich hatte das Bedürfnis, stark zu sein und mich um mich selber zu kümmern. Ich dachte, wenn ich krank oder schwach bin, greife das meine Substanz an und gäbe den Leuten Recht, die mich angreifen. Ich habe erst Jahre später festgestellt, wie sehr mich das alles seelisch verletzt hat. Gerade in einer Phase, die so wichtig ist für die Persönlichkeitsbildung. Ich habe mich jahrelang nicht attraktiv, nicht schön gefühlt. Immer, wenn es irgendwo Getuschel gab, habe ich das auf mich bezogen. Ich hatte Angst, dass da wieder jemand ist, der was gegen mich hat und der mich bei anderen verunglimpft. Diese Zeit hat schon starke Wunden geschlagen. Gerade Jugendliche brauchen ganz stark die Bestätigung aus ihrer Peer-Group, um einen Spiegel zu haben. Zwar hat mich die Erfahrung, das alles durchzustehen im Nachhinein eher stärker gemacht. Es ist aber kein guter Weg, um zu wachsen. Das Gespräch mit Laura führte Sabine Prieß, rbb|24 *Der Name wurde verändert, um die Anonymität der Betroffenen zu wahren.