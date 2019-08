Erst am Montag entdeckten Techniker der Polizei den Einbruch in einem Hochhaus in der Fritz-Erler-Allee in der Gropiusstadt. Gestohlen wurden Richtfunksender und -empfänger, fernsteuerbare Steckdosen und ein spezielle Router, der sichere Datenverbindungen ermöglicht.



Einen Eingriff in das Daten- und Funknetz der Polizei hat es laut ersten Erkenntnissen der Kriminaltechniker aber nicht gegeben. Inzwischen sei die Beute nicht mehr nutzbar, so eine Polizeisprecherin.



Wiederholt waren Kriminelle zuvor auch auf Polizeigelände in Schöneberg und Biesdorf eingebrochen. Dort werden sichergestellte Autos aufbewahrt.