Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Mittwoch versucht, in das Wohnhaus von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik einzudringen. Der Täter bemühte sich laut Zeugen, eine Tür an der Wohnadresse Slowiks im Berliner Südwesten, in Berlin-Lichterfelde, aufzubrechen. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Aufmerksame Nachbarn hätten den Einbruchsversuch beobachtet und die Polizei alarmiert. Als ein Streifenwagen ankam, war der Einbrecher weg. Die 53-jährige Slowik war zur Tatzeit im Haus.

Ob der Einbrecher an der Eingangstür oder im Garten hantierte, sagte die Polizei nicht. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass der Täter gezielt diese Adresse herausgesucht habe oder gewusst habe, vor welcher Tür er gerade stand. Der Einbrecher sei nicht besonders professionell vorgegangen. Schaden sei kaum entstanden.