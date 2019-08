In einer sozialen Einrichtung in Groß Pankow (Prignitz) ist es Donnerstagnacht zu einer Schlägerei gekommen. Dabei sei ein 54-jähriger Mann so schwer verletzt worden, dass er mit einem Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen werden musste, wie ein Polizeisprecher am Freitag rbb|24 sagte.

Aufgrund der Schwere der zugefügten Verletzungen nahm die Mordkommission die Ermittlungen auf. Die Beamten nahmen einen 32-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen diesen stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Sein Motiv ist noch unklar. Alkohol war den Polizeiangaben zufolge nicht im Spiel.