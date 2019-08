Mit den Änderungen der Buslinien in der östlichen Innenstadt reagierten die BVG zudem auf Missstände, die der Berliner Senat zu verantworten habe. "Das ist eine Kapitulation vor privatem Autoverkehr, das ist mehr als ärgerlich in dieser Stadt", sagte Wieseke in der rbb-Abendschau.

Die Senatsverwaltung für Verkehr beteuert, die Situation solle sich in den nächsten Monaten verbessern. Sprecher Jan Thomsen sagte in der rbb-Abendschau am Montag, dass zum ersten Mal seit vielen Jahren die Busspuren wieder massiv ausgeweitet würden. "Und zwar plus 20 Prozent. Wir wollen in diesem Jahr noch 19 Kilometer einrichten, das ist in intensiver Prüfung", so Thomsen.

Dem Fahrgastverband geht das nicht schnell genug. Er fordert deutlich mehr Busspuren - auf jeder Hauptverkehrsstraße.