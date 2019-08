Gesundes Frühstück für Schulanfänger: Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hat am Sonntag in Berlin-Neukölln Bio-Brotboxen gepackt.

Zusammen mit Hunderten anderen Ehrenamtlichen füllte sie am Sonntag rund 60.000 der gelben Brotdosen mit Pausenbroten, Obst und Fruchtschnitten. Sie sollen am Montag und Dienstag an alle Erstklässler in Berlin und Brandenburg verteilt werden.