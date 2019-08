Der Aufenthalt ist unbedenklich, aber beim Angeln gilt Vorsicht: Fische aus dem Rummelsburger See sollten einer neuen Untersuchung zufolge besser nicht gegessen werden. Insbesondere vom täglichen Verzehr werde abgeraten, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Montag mit. Sie berief sich dabei auf eine Analyse der Freien Universität Berlin (FU).

An dem See zu wohnen und sich dort aufzuhalten ist laut der FU-Untersuchung im Auftrag der Umweltverwaltung aber unbedenklich - ebenso wie Freizeitaktivitäten wie Segeln. In das Wasser zu fallen, geringe Mengen davon zu verschlucken und Hautkontakt mit dem Wasser seien ebenso unkritisch, hieß es. "Die Geruchsbelästigung, die zeitweise von dem See ausgeht, wird nicht als gesundheitsschädigend im Sinne einer toxischen Wirkung eingeschätzt."

Generell herrscht dort wegen des Schiffsverkehrs aber Badeverbot.



Die Analyse basiert auf Daten zur Belastung der Sedimente und Modellrechnungen. Damit habe man nun "fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse", nachdem es zuvor viele Vermutungen gegeben habe, hieß es in der Mitteilung.

Die Spree­bucht grenzt an die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg.