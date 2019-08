Erst machten Fäkalien im Wasser den Schwimmern einen Strich durch die Rechnung, jetzt sind es Blaualgen: Der Flussbad-Pokal, jährliches Bade-Event an der Berliner Museumsinsel, fällt in diesem Jahr ganz flach.

Der Verein Flussbad Berlin hat das fünfte Spree-Schwimmen an der Berliner Museumsinsel für diesen Sonntag abgesagt. Grund sei die Blaualgenblüte in der Spree, teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Cyanobakterien, die dabei entstehen, bergen beim Schlucken des Wassers Gesundheitsgefahren wie Durchfall oder Erbrechen.

Der erste Termin Mitte Juni war bereits nach Starkregen abgesagt worden. Kanäle waren übergelaufen und hätten mehr als 45.000 Kubikmeter Schmutzwasser in den Spreekanal geschwemmt. In der Innenstadt wird Abwasser und Regenwasser in Mischwasserkanälen abgeführt. Sind diese überlastet, fließt das Wasser ungeklärt in die Spree.

1925 hatten die letzten Berliner Badeanstalten an der Spree geschlossen, weil der Fluss im Industriezeitalter zur Kloake wurde. Seit mittlerweile 20 Jahren tüftelt der Verein Flussbad aber daran, das Überlauf-Problem zu lösen und wieder ein Sommerbad im Spreekanal einzurichten. Inzwischen testet der Verein die Leistung einer Pflanzenfilteranlage zur Reinigung des Flusswassers - mit der Hoffnung, ab 2021 temporäre Badezeiten im Spreekanal anbieten zu können. Basis sollen dann Prognosen zur Wasserqualität in Echtzeit sein.

Allerdings gibt es voraussichtlich bis 2035 immer wieder Baustellen auf der Museumsinsel, die auch im Spreekanal zeitweise einen Bauhafen erfordern. Selbst bei sauberem Wasser kann es deshalb wahrscheinlich nicht durchgehend freie Bahn für Schwimmer geben.