In Fürstenwalde (Oder-Spree) haben in der Nacht zum Sonntag vier Autos gebrannt. Die Fahrzeuge standen in der Langewahler Straße und in der Mitschurinstraße, wie ein Sprecher der Polizei in Fürstenwalde sagte.

Die Feuerwehr löschte die Brände, verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.