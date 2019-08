An der Landsberger Allee in Berlin-Friedrichshain haben am Freitagmorgen Kinder und Eltern für einen besseren Schulweg demonstriert. Nach rbb-Informationen versammelten sich rund 100 Menschen mit Rasseln und Fahrradklingeln an der Kreuzung zur Ebertystraße.

Sie kritisieren vor allem, dass die grüne Ampelphase so kurz ist, dass Fußgänger nur bis zur schmalen Mittelinsel kommen. Die Landsberger Allee ist an dieser Stelle sechsspurig, in der Mitte befinden sich Straßenbahnschienen. Die Überquerung der Landsberger sei deshalb extrem gefährlich, sagt die Initiatorin Anna Ströhl-Sattler: "Es ist schier unmöglich, in der Mitte auf den recht kleinen Verkehrsinseln vor allem mit Fahrrädern und Fahrradanhänger zu stehen."