Gericht untersagt Weihnachtszirkus am Olympiastadion

Der Berliner Weihnachtszirkus "Circus Voyage" darf nach einer Gerichtsentscheidung in diesem Jahr nicht mehr vor dem Olympiastadion stattfinden. Das teilte das Verwaltungsgericht der Hauptstadt am Dienstag mit. Anfang 2019 hatte das Land Berlin als Eigentümer der Fläche vertraglich festgelegt, dass der Platz nur noch als Parkplatz genutzt werden darf.

Zirkus darf trotz Tierschutzbedenken in Berlin gastieren

Seit 25 Jahren fand in der Weihnachtszeit ein Zirkus auf dem Parkplatz statt. Lange war neben der Nutzung als Parkplatz jede andere Nutzung möglich, bedurfte allerdings der Zustimmung.

Das Land Berlin hatte laut Gericht seine Zustimmung im Oktober 2018 erstmals unter Berufung auf den Tierschutz verweigert. Damals entschied das Verwaltungsgericht jedoch gegen das Land und berief sich auf die langjährige Praxis, die Fläche zur Verfügung zu stellen.

In der vergangenen Saison traten vom 14. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 vier Elefanten, zwei Giraffen und ein Flusspferd in dem Zirkus auf. Vor allem letzteres sorgte beim Senat für Unmut. Man war damals "nach wie vor der Meinung, dass beispielsweise Flusspferde nicht in einem Zirkuskäfig gehalten werden sollten".

Laut dem Betreiber können Besucher den Zirkus "mit gutem Gewissen" besuchen. "Die Tiere haben ein behütetes Leben und werden nicht geschlachtet", heißt es. Im vergangenen Jahr erklärte ein Sprecher des Zirkus', dass für das Flusspferd in Bezug auf die Gehege- und Beckengröße sowie die Einrichtungsgegenstände dieselben Haltungsbedingungen gelten würden wie im Zoo.