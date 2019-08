Die Waldstraße in Eichwalde, nahe des Berliner Stadtrands, macht ihrem beschaulichen Namen an diesem Vormittag alle Ehre. Es geht ruhig zu. Viele Anwohner sind wohl bei der Arbeit, andere werkeln in ihren Gärten – Brandenburger Vorstadtidylle am südöstlichen Rand Berlins.

Den Berliner Konsum gibt es heute nicht mehr – wie so vieles, was die Geschichte der Waldstraße als Grenzlinie mitbestimmt hat. Ohne sachkundige Hilfe ist meine Spurensuche also nicht zu machen. Cornelia Lotsch, Ende 60, vom Heimatverein Eichwalde wird mich unterstützen. Mit dabei ist auch Hobbyfotograf Burkhard Fritz, gebürtiger Eichwalder, der selbst in der Waldstraße gewohnt hat. 68 Jahre sei er, sozusagen der "Alte Fritz" fügt er schelmisch hinzu. Dabei wirkt er viel jünger in seinen Jeans, dem hellblauen T-Shirt und der Schiebermütze. Wer verstehen will, wie das beschauliche Eichwalde zu einem Grenzort werden konnte, müsse sich an die Nachkriegsgeschichte erinnern, sagt Fritz.

Die Sowjets kontrollierten die Grenze zwischen der sowjetischen Besatzungszone und den Westsektoren Berlins. Sie passten auf, wer nach West-Berlin wollte oder umgekehrt aus West-Berlin in die Zone kam. Im Ostsektor von Berlin war das viel schwieriger: In der Stadt hatten sich die Alliierten Freizügigkeit zugesichert, es gab also keine Kontrollen an den Sektorengrenzen. Viele Menschen aus der sowjetischen Zone nutzten den Weg über die Waldstraße, um unkontrolliert über den Ostteil in den Westteil der Stadt zu kommen. Häufig auch mit Taschen voller Waren für den Schwarzmarkt.

Die Situation verschärfte sich drastisch, als 1948 in West-Berlin die D-Mark eingeführt wurde. Alles, was auch in der 1949 gegründeten DDR nicht niet- und nagelfest war, wurde aus dem Osten über die Grenze gebracht und in West-Berlin verscherbelt. "Die Leute kamen zum Teil aus dem Spreewald in ihren Trachten und hatten darunter Eier oder Gänse, um dafür ein bisschen Westgeld zu kriegen. Das gefiel der DDR nicht. Also hat man im Frühjahr 1952 mitten auf der Straße einen Maschendrahtzaun hingestellt."

Nach Berlin durfte nur, wer eine entsprechende Genehmigung hatte. Dagmar Schuckar, 69, die als Kind direkt an der Grenze wohnte, erinnert sich: "Wir konnten von der Veranda aus beobachten, wie Leute, die von Grünau unwissend in dieses Gebiet spazierten, abgeführt wurden. Mit aufgepflanztem Bajonett wurden die zur Kommandantur eskortiert, zum Verhör."

Die Waldstraße in Eichwalde war über Nacht zu einer geteilten Straße geworden. Die Häuser auf der einen Seite gehörten zu Ost-Berlin, der Hauptstadt der DDR, die Anwohner gegenüber wohnten in Brandenburg. Und dazwischen war ein Zaun, gemeinsam bewacht von der kasernierten Volkspolizei und Rotarmisten.

Abenteuerliche Geschichten von Mord und Totschlag in den gesperrten Wäldern machten die Runde. Der Neuköllner Schriftsteller Horst Bosetzky, dessen Oma in Schmöckwitz lebte, griff die Atmosphäre von Misstrauen und Verdächtigungen rund um die Grenze in Eichwalde auf. In seinem Roman "Brennholz für Kartoffelschalen" schrieb er über "Tante Trudchen", eine ältere Dame aus West-Berlin, die im Wald Kienäppel, also Kiefernzapfen, suchen wollte, und nicht wieder nach Hause kam: "Sie zogen los, Tante Trudchen zu suchen. Keiner sprach aus, was alle dachten: Tante Trudchen ist ermordet worden."

Auch die Eichwalder konnten sich nicht an das Leben in der mit Stacheldraht geteilten Straße gewöhnen. Es gab immer mehr Proteste, und schließlich lenkten die Behörden ein: 1953 wurde der Grenzzaun ein paar Meter weiter in den Schmöckwitzer Forst, auf die Berliner Seite, verlegt. Die militärischen Kontrollposten zwischen Ost-Berlin und dem Umland aber blieben.