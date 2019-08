Mit speziell markierten Radwegen will der Berliner Senat das Radfahren in der Innenstadt sicherer machen. Derzeit werden daher mehrere Fahrradstrecken grün eingefärbt. Am Königstor half nun Starkregen bei den Arbeiten.

Radfahren in Berlin soll sicherer werden. Dazu testet der Berliner Senat den Einsatz von Pollern und farbigem Belag. Ende 2018 wurde der erste grün bemalte Radweg in der Holzmarktstraße eingeweiht - weitere solche Radwege sind in Arbeit.

Auch auf der neuen "Radschnellverbindung Nr. 4", an der Greifswalder Straße Richtung Barnim, entsteht derzeit so ein farbiger Radweg - grün auf der Strecke und rot an den Kreuzungen. Am Freitag mischte allerdings das Unwetter bei der neuen Beschichtung mit: Nahe der Tram-Haltestelle Am Friedrichshain färbte sich Regenwasser grün, buntes Wasser ergoss sich in den Gulli und auch die benachbarte Autospur wurde eingefärbt. Ein Twitter-Post zeigte grünen Farbmatsch auf dem Radweg und den Autospuren.