Tötungsdelikt an der Halenseestraße

Nach der Tötung eines 51-Jährigen an der Halenseestraße in Berlin-Grunewald hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag über Twitter mit.

Die Polizei habe einen 50 Jahre alten Mann gegen 16:25 Uhr am S-Bahnhof Babelsberg festgenommen. Gegen ihn sei bereits ein Haftbefehl ausgestellt worden; am Dienstag wurde er demnach einem Haftrichter vorgeführt.

Der 51-Jährige war am Mittwoch an der Halenseestraße tot aufgefunden worden, nach Polizeiangaben wies die Leiche des Mannes "schweren Verletzungen" auf. Am Montag suchten Experten der Spurensicherung nahe dem Tatort, einem Lager von Obdachlosen unter einer Autobahntrasse, nach einem Messer als Tatwaffe. Über die genauen Todesumstände gab die Polizei allerdings bislang keine offiziellen Informationen heraus.