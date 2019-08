Mehrere Hilfsorganisationen in Berlin beklagen, dass sie schlechte Ausrüstung und zu wenig Geld haben. Am Freitagmittag wollen das Deutsche Rote Kreuz (DRK), der Arbeiter-Samariter Bund, der Malteser-Hilfsdienst und die Johanniter-Unfallhilfe in Neukölln bei einem Vor-Ort-Termin am Buckower Damm in Neukölln auf ihre Situation aufmerksam machen.