Polizei stoppt Hochzeitskorso in Eberswalde

Eine lautstark feiernde Hochzeitsgesellschaft hat mit einem Autokorso für einen Polizeieinsatz in Eberswalde (Barnim) gesorgt. Acht Autos überfuhren am Samstagabend hupend und mit eingeschalteten Warnblinkern mehrere rote Ampeln, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Bei heruntergelassenen Scheiben saßen den Angaben zufolge mehrere Menschen auf den Fahrzeugtüren. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil sie nach eigenen Aussagen von der Kolonne genötigt wurden.

Die Beamten stoppten den Autokorso in Höhe des Karl-Marx-Platzes. Sieben Männer im Alter von 21 bis 48 Jahren müssen sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.