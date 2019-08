Zwei Autofahrer haben sich am Mittwochabend in Berlin-Neukölln ein illegales Autorennen geliefert. Nach Angaben der Polizei fiel ein Fahrer dabei auf, wie er an der Kreuzung Grenzallee/Sonnenallee eine rote Ampel missachtete und in die Sonnenallee einbog. Dort traf er auf zwei weitere Sportwagen. Gemeinsam starteten die Fahrer ein illegales Autorennen.