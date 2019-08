imago stock&people Audio: radioeins | 14.08.2019 | Charlie Hansen | Bild: imago stock&people

Interview | "Hurenkongress" in Berlin - "Die Sexarbeiter-Branche ist bunt und vielfältig"

15.08.19 | 12:15 Uhr

Selbstvermarktung, Sicherheit, die rechtliche Situation von Prostituierten - beim "Hurenkongress" in Berlin gibt es viele Themen. Vor allem wichtig seien das Netzwerken und der Austausch, sagt Mit-Organisatorin Charlie Hansen im Interview.

rbb: Frau Hansen, ein Workshop auf dem "Hurenkongress" heißt zum Beispiel "Das Burnout durch Selbstliebe bekämpfen". Wie oft haben denn Sexarbeiter Burnout? Charlie Hansen: Ich glaube, das ist bei Sexarbeitenden wie bei allen Arbeitern aus der Care-Arbeit: Wo man viel mit den Emotionen und Bedürfnissen anderer Menschen arbeitet, muss man sehr auf sich selbst achten, damit die eigenen Bedürfnisse nicht hinten runterfallen. Ich denke, das betrifft potenziell alle Kolleginnen, und deshalb ist es besonders wichtig, darüber zu reden und sich auszutauschen. In anderen Berufen gibt es dafür ganz oft Supervisionsangebote, und das fehlt bei uns leider noch komplett. Deshalb ist es so ein Aufschlag, der Sache mal auf einer professionellen Ebene zu begegnen.

Ein anderer Workshop heißt "Sicheres Arbeiten auf der Straße". Was lernen Ihre Kolleginnen da? Die verschiedenen Formen der Straßensexarbeit – da gibt es ja von "auf der Straße stehen" bis hin zu "mit einem eigenen Wohnmobil anwesend sein" verschiedenste Formen. Und das ist auch oft in den verschiedenen Städten und Bundesländern unterschiedlich geregelt. Das heißt: Man muss sich damit schon ein bisschen auseinandersetzen. "Wo arbeite ich und wie sorge ich für meine Sicherheit? Worauf muss ich achten?" Solche Dinge werden in dem Workshop geteilt und besprochen.

Infos im Netz imago images/Martin Müller 15.-17.8. in Berlin - Hurenkongress Beim Hurenkongress treffen sich Sexarbeiter*innen aus vielen Ländern zu praxisorientierten Workshops, einem Barcamp für spontane Inhalte, jeder Menge Gelegenheit zum Netzwerken. Und am 17. August findet dazu noch die Sexworkmesse World of Whorecraft statt.

Es kommen ja auch viele Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter aus anderen Ländern. Wie ist denn deren Situation – verglichen mit Ihrer in Deutschland? Ganz unterschiedlich. In immer mehr Ländern setzt sich das sogenannte schwedische Modell durch, das sich auf die Fahnen schreibt, die Kunden zu kriminalisieren - und nicht die Sexarbeiterinnen selbst. Das ist ein schöner Gedanke, führt aber in der Realität meistens zu Problemen, die dann vor allem wir ausbaden müssen. Zum Beispiel, dass wir eher um die Sicherheit der Kunden bemüht sind und uns weniger um unsere eigenen Sicherheit kümmern können, wenn der Kunde Angst hat, erwischt zu werden. Es sind dann ganz oft auch keine Betriebe mehr möglich, in denen man im geschützten Rahmen arbeiten kann. Oder auch Zusammenschlüsse von Sexarbeitenden in Arbeitswohnungen werden dadurch massiv erschwert. Es werden viele Kolleginnen aus Ländern kommen, wo dieses schwedische Modell bereits Realität ist. Auch bei uns wird das in manchen politischen Kreisen diskutiert. Da wollen wir uns austauschen und vernetzen und schauen, wie wir bessere Möglichkeiten finden, auf politischer Ebene tätig zu werden.

Dann ist am Samstag die Messe, die "World of Whorecraft", zu der alle hingehen können. Was ist da zu erwarten? Es gibt den ganzen Tag ein Bühnenprogramm, wo es um verschiedene politische Themen geht. Es werden aber auch ganz praktische Sachen behandelt, zum Beispiel "Wie schreibe ich einen jugendfreien Text?" - also dass man seine Webseite jugendschutzkonform betreuen kann. Oder Sexarbeit und Outreach: "Wie funktioniert Onlineberatung für Sexarbeitende?" Aber auch Performances sind dabei und eine Lesung, es gibt viele Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen, von Beratungsstellen über Sexshops. Die Branche ist bunt und vielfältig, und das zeigt die Messe auf jeden Fall auch. Zusätzlich haben wir einen Flohmarkt organisiert, wo wir sexy Klamotten und Arbeitsmaterialien verkaufen, und auch ein Kinozelt, weil doch viele Sexarbeitende selbst Filme produzieren. Die wollen wir in dem Rahmen zeigen.

Charlie Hansen

Würden Sie grundsätzlich sagen: Es läuft jetzt für mich und meine Kolleginnen gut in der Branche – oder gibt es noch sehr drängende Probleme? Probleme gibt es an vielen Ecken und Enden. Die rechtliche Situation ist immer noch sehr verwirrend, auch in Deutschland, und durch das neue Prostituiertenschutzgesetz ist das auch nicht einfacher geworden. Ganz oft herrschen einfach noch schlechte Arbeitsbedingungen, daran hat das neue Gesetz leider auch nicht viel geändert. Viele Arbeitsplätze mussten schließen, was aber vor allem die Auswahl an Arbeitsplätzen eingeschränkt und nicht unbedingt für bessere Arbeitsbedingungen gesorgt hat. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Nancy Fischer, Radioeins. Dieser Text ist eine leicht gekürzte und redigierte Fassung. Das ganze Interview können Sie hören, wenn Sie auf das Abspielsymbol im oberen Bild klicken.