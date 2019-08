Erneut brennt der Wald in Brandenburg und das gleich an zwei Stellen: Auf dem Gelände eines Truppenübungsplatzes bei Lehnin und auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog. Neben der Feuerwehr ist auch die Bundeswehr im Einsatz.

Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg, Raimund Engel, sind am frühen Montagnachmittag zwei Waldbrände in Brandenburg gemeldet worden.

Eine Sprecherin der Regionalleitstelle Brandenburg bestätigte auf Anfrage von rbb|24, dass es in Jüterbog eine "weit sichtbare Rauchentwicklung" gebe. Neun Fahrzeuge seien im Einsatz. Erstmals gemeldet wurde der Brand am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr, so die Sprecherin.

Kreisbrandmeister Tino Gausche erklärte, das Feuer sei zwischen dem Ortsteil Neuheim und dem ehemaligen Truppenübungsplatz West Am Keilberg ausgebrochen. In Hinblick auf den Brand vor vier Wochen an derselben Stelle sagte Gausche zu rbb|24: "Wir werden alles daran setzen, das Feuer im Zaum zu halten."

Derzeit sei die Lage noch unübersichtlich, sagte Raimund Engel dem rbb. Zuvor sprach er von mehr als 350 Bränden in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern. Insgesamt waren 2019 bisher 1.333 Hektar Fläche betroffen. Die Waldbrandgefahr bleibt unverändert hoch, so Engel. Der Boden sei knochentrocken. Derzeit herrscht nach Angaben des Umweltministeriums in ganz Brandenburg die Gefahrenstufe 4 von 5, nur im Spree-Neiße-Kreis gilt die mittlere Gefahrenstufe 3.