Mit Unterstützung von Bundeswehr und Polizeihubschrauber ist es der Feuerwehr in Brandenburg am Montag gelungen, drei Waldbrände zu löschen. Erneut waren ehemalige Truppenübungsplätze betroffen. Das Wetter kam den Einsatzkräften zu Gute.

Die Feuerwehr in Brandenburg hat am Montagabend mehrere Waldbrände löschen können. Das bestätigte die Regionalleitstelle auf Anfrage von rbb|24. Zunächst hatte es auf einem früheren Truppenübungsplatz in Lehnin (Potsdam-Mittelmark) und dem ehemaligem Truppenübungsplatz West Am Keilberg bei Jüterbog gebrannt, später waren Flammen in Baruth ausgebrochen (beide Teltow-Fläming).

Das Feuer in Lehnin konnte laut einem Sprecher der Regionalleitstelle bereits am Montagabend um 18:40 Uhr mit Hilfe der Bundeswehr gelöscht werden. Bei den Bränden in Baruth und Jüterbog unterstütze der Regen die Feuerwehr. Um 20:50 Uhr vermeldete die Stadt Jüterbog auf ihrer Facebook-Seite, dass die Einsatzkräfte abgerückt seien. Verletzt wurde niemand. Auch in Baruth konnten die Flammen gelöscht werden, wie die Regionalleitstelle auf rbb|24-Anfrage bestätigte.

In Jüterbog war laut dem Sprecher eine Fläche von vier Hektar Kiefernwald in dem munitionsbelasteten Gebiet betroffen. 15 Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Stadt forderte zudem einen Hubschrauber an, der seit dem späten Nachmittag im Einsatz war. Der "Super Puma" der Bundespolizei unterstützte die Löschkräfte aus der Luft.

Nördlich und südlich des in Flammen stehenden Geländes war dem Feuerwehrsprecher zufolge je nur ein Weg befahrbar. Grund dafür ist die Explositionsgefahr auf dem ehemaligen Militärgelände. Zuletzt musste der Kampfmittelbeseitigungdienst ausrücken, da ein "granatenähnlicher Gegenstand" gefunden wurde, schreibt die Stadt Jüterbog auf Facebook.