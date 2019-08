rbb-24-nutzer Berlin Montag, 26.08.2019 | 17:46 Uhr

Der Text war wohl zu komplex? Dort steht ausdrücklich, dass die Mehrzahl der Kinder von Deutschen stammt, sprich Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit.



Was Sie zudem vorschlagen ist Willkür. Der Staat greift nicht in die Beziehungsstrukturen ein, solange das Kindeswohl nicht gefährdet ist und auch dann nur in Absprache mit den Sorgeberechtigten. Es gibt auch Mütter im Gefängnis, die ihre Kinder vollumfänglich sehen dürfen. Der Staat nimmt sein sog. Wächteramt nur unter entsprechenden Bedingungen wahr und nicht nach politischer Gesinnungs- bzw. Gesichtskontrolle. Es gibt auch keinen Garanten auf extremismusfreie Erziehung (seitens Sorgeberechtigter) und Sozialisation.



Und im Übrigen braucht Terrorismus nicht von außen nach Deutschland getragen werden, damit es ihn hier gibt. Wir haben ihn schon immer: Rechtsterrorismus.



Willkommen in der etwas komplexeren Realität.