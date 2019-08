Mit Gift belastete Kita in Teltow soll abgerissen werden

Bereits seit April ist die Kita "Käferland" in Teltow (Potsdam-Mittelmark) geschlossen, weil sie mit dem Giftstoff Naphthalin belastet ist. Nach einem Abschlussbericht eines Umweltexperten favorisiert die Stadt Teltow den Abriss und einen Neubau, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heißt. Eine Sanierung, um das krebserregende Gift loszuwerden, wäre demnach teurer.