Ein Kremserfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Kutschenunfall in Berlin-Malchow ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der 68-Jährige aus bisher unbekannten Gründen mit seiner Kutsche links von der Fahrbahn ab. Dabei geriet die Kutsche auf den anliegenden Gehweg.



Ein Verkehrschild wurde bei der Unfallfahrt erfasst und abgeknickt. Als die Kutsche schließlich zum Stehen kam, sei der Kutschenfahrer zu Boden gestürzt und unter der Kutsche liegengeblieben. Die Pferde blieben unverletzt.



Die Ermittlungen zu dem Unfall und der genauen Todesursachen laufen.