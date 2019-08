dpa/Ingo Schulz Audio: Inforadio | 16.08.2019 | Matthias Schirmer | Bild: dpa/Ingo Schulz

Fragebogen zur Kirchenmitgliedschaft - Warum die Landeskirche Steuern von Konfessionslosen fordert

Mit 58 Jahren wird eine frühere DDR-Bürgerin zum ersten Mal aufgefordert, Kirchensteuer zu zahlen. Obwohl sie kurz nach ihrer Geburt getauft wurde, hatte sie mit der Kirche nie viel zu tun, sagt sie. In Berlin häufen sich derzeit solche Fälle. Von Matthias Schirmer



In Deutschland macht die Taufe steuerpflichtig: Wer sich taufen lässt und später nicht ausdrücklich aus der Kirche austritt, muss automatisch Kirchensteuer zahlen. Selbst, wenn die Taufe schon Jahrzehnte her ist: Irgendwann kann ein Schreiben von der Kirche im Briefkasten liegen, denn sie beansprucht von allen getauften Mitgliedern Steuern. Für Aufsehen sorgte der Fall einer Frau, die als kleines Kind in der DDR getauft wurde. Mit 58 Jahren bekommt sie zum ersten Mal Post von der Evangelischen Kirche. Demzufolge soll sie zum ersten Mal in ihrem Leben Kirchensteuer zahlen. So stand es vor ein paar Wochen im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" [€]. Die Frau, die anonym bleiben möchte, zog vors Berliner Verwaltungsgericht, wo der Fall nun seit vier Jahren liegt.

Institut beobachtet zunehmend Fälle in Berlin

Die heute 62-Jährige hat sich der Kirche nach eigenen Angaben nie im Leben zugehörig gefühlt. Zu DDR-Zeiten wurde sie in Sachsen-Anhalt getauft, da war sie gerade zwei Monate alt. Konfirmiert wurde sie nie, stattdessen ging sie ganz bewusst zur Jugendweihe. 2011 wurde sie von der Kirche schriftlich befragt. Dabei gab sie an, getauft zu sein. 2012 dann kamen mit dem ersten Kirchensteuerbescheid knapp 1.000 Euro zusammen. Menschen wie sie fragen sich: Wie soll ich meinen Kirchenaustritt in der DDR nachweisen können - 58 Jahre später? Fälle wie dieser würden sich häufen, besonders in Berlin, sagt die Juristin Jaqueline Neumann vom Institut für Weltanschauungsrecht. Etwa einmal im Monat bekäme sie entsprechende Anfragen von Atheisten, von denen die Kirche nun Geld haben will. Ihr Institut setzt sich für die strikte Trennung von Kirche und Staat ein.

Berlin ist ein Sonderfall

"Wenn immer ein Konfessionsloser nach Berlin zieht oder sein Name beim Finanzamt auftaucht, weil er eine Eigentumswohnung erwirbt, weil er heiratet, dann erhält er einen Fragebogen von der Kirchensteuerstelle, um die Kirchenzugehörigkeit klären zu lassen", sagt Neumann. Dieses Verfahren gebe es so nur in Berlin, wo die Akten über Steuerpflichtige gleich an die Kirchensteuerstellen übergeben werden. "Unter Verstoß gegen Datenschutzgesetze ermittelt die Kirche dann, ob gegebenenfalls eine Taufe, eine Austrittserklärung vorliegen oder nicht." Die Kirche betreibe damit eine "Rasterfahndung" nach Personen, die zwar getauft sind, sich aber konfessionslos fühlen. Jörg Antoine, der Konsistorialpräsident der evangelischen Landeskirche, möchte das nicht auf sich sitzen lassen. Er ist Mitglied des Leitungsgremiums seiner Kirche und oberster Verwaltungschef der Protestanten.

"Kirchensteuerstelle beim Finanzamt"

"Wenn wir einen Zweifelsfall haben, dann fragen wir nach, aber es sind immer nur Einzelfälle, bei denen wir auch nachfragen müssen", sagt Antoine. Sobald Unklarheit über die Kirchenmitgliedschaft bestehe, könne die Landeskirche "nicht einfach eine Kirchenmitgliedschaft unterstellen". Es werde dann ein Fragebogen verschickt, um Klarheit zu schaffen. "Der Zugang, den wir zu Daten haben, der ist gesetzlich natürlich geregelt", erklärt Antoine. Allerding steht auf dem aktuellen Briefkopf des Schreibens, mit dem der Fragebogen in Berliner Briefkästen landet, nicht die Adresse der Landeskirche, sondern "Kirchensteuerstelle beim Finanzamt", dazu die Steuernummer. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als schreibe hier der Staat und nicht die Kirche. 2009 stand noch ganz oben in der ersten Zeile fettgedruckt "Finanzamt". Unten auf dem Schreiben sind Auszüge aus der Abgabenverordnung abgedruckt.

Staat fragt nicht nach der Zugehörigkeit

"Die Finanzbehörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Die Beteiligten sind zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachverhalts verpflichtet", heißt es da. Für Jacqueline Neumann vom Institut für Weltanschauungsrecht erfüllt das den Tatbestand einer Amtsanmaßung, weil das Schreiben den Eindruck vermittle, als würde der Staat darin nach der Zugehörigkeit fragen und als seien die Empfänger dazu verpflichtet, auf das Schreiben zu antworten. Jörg Antoine hingegen meint, dieses Schreiben sei gerade so aufgesetzt, dass es eine solche Verwechslung eben nicht geben solle: "Wir nennen uns daher auch Kirchensteuerstelle bei dem Finanzamt und nicht 'des Finanzamtes'."

Institut will Druck auf Politik machen

Die Briefe verschicke die Landeskirche ohnehin nicht, um an große Summen zu kommen, "es geht um Einzelfälle und nicht um viel Geld", sagt Antoine. Allerdings sei die Kirche auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz verpflichtet und müsse von ihren Mitgliedern demnach auch gleichermaßen Steuern einfordern. Jaqueline Neumann räumt auf Nachfrage unumwunden ein, dass man die Strategie verfolge, Prozesse zu führen und durch öffentlichen Druck eine Gesetzesänderung herbeizuführen. "Das Ziel dieser Verfahren ist es, eben auch diese Ansiedlung der Kirchensteuerstellen in den Finanzämtern als verfassungswidrigen Verstoß gegen das Trennungsgebot zu beenden.“ In diesen Stellen arbeiten kirchliche Beschäftigte. Aber ihre Büros, aus denen sie die umstrittenen Fragebögen verschicken, befinden sich mitten in staatlichen Finanzämtern. Dies ist ein Ausnahmefall in der gesamten Bundesrepublik. Aber Konsistorialpräsident Antoine sieht die Landeskirche zu Unrecht beschuldigt. In anderen Bundesländern sei die Zusammenarbeit der Kirche mit staatlichen Stellen noch intensiver. In Berlin sei es der Wille der Politik gewesen, dass die Kirchen einzelne Aufgaben selber stärker wahrnähmen und aus arbeitsorganisatorischen Gründen habe man dann auch gegenseitig haben wollen, dass man dort "kurze Wege" habe. "In anderen Bundesländern, beispielsweise auch in Brandenburg, klärt der Staat selbst diese Fragen."

Automatischer Austritt aus der Kirche gefordert

Neumann und dem Institut für Weltanschauungsrecht allerdings gehe es nicht um einen Einzelfall. "Unsere Forderung wäre, dass die Kirchensteuerpflicht beispielsweise erst ab der Vollendung des 14. Lebensjahres greifen sollte, oder dass man eben die Nicht-Teilnahme der Betroffenen an der Firmung oder an der Konfirmation als konkludente Kündigung, als Austritt anerkennt.“ Von einer Entkoppelung der geistlichen Kindertaufe von der höchst weltlichen Kirchensteuerpflicht Erwachsener möchte die Evangelische Landeskirche allerdings nichts wissen, wie Konsistorialpräsident Antoine deutlich macht. "Die Taufe hat für uns eine ganz große Bedeutung. Mit der Taufe sind wir in einer besonderen Verbindung noch einmal, einem besonderen Segensspruch von Gott und von Christus. Und deshalb können wir nicht anders, als an der Taufe die Mitgliedschaft festmachen."

So hat das Berliner Verwaltungsgericht – wohl noch in diesem Jahr - in diesem Fall zu entscheiden. Die Gesamtanzahl von Fällen zum Kirchenrecht, die dort derzeit anhängig sind, ist überschaubar: Es sind sechs, darunter auch Verfahren gegen das katholische Erzbistum. Ob das Gericht den organisierten Konfessionslosen um Jaqueline Neumann herum allerdings auch den Wunsch erfüllen wird, mit dem Urteil Druck auf die Politik auszuüben, bleibt abzuwarten.

