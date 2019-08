Nach dem Fund einer toten Person in Berlin-Charlottenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.



Der Körper habe in der Halenseestraße neben einer Bahntrasse gelegen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend. Nach rbb-Informationen ist die Leiche männlich. Die Sprecherin bestätigte das am Mittwochabend auf Nachfrage nicht, sie äußerte sich auch nicht näher zu Fundort und weiteren ersten Erkenntnissen. Sie verwies auf die laufenden Ermittlungen.