Eine Berliner Polizistin hat in der Nacht zu Sonntag einen mutmaßlichen Räuber aus dem Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg gerettet. Wie Polizeisprecher Martin Halweg rbb|24 am Sonntagmorgen sagte, soll der Mann zuvor einer Frau an der Ruhlsdorfer Straße Ecke Obentrautstraße eine Tasche mit Gewalt entrissen haben. Offenbar auf der Flucht sprang er in den Landwehrkanal, wo er untergegangen sein soll.



Die eintreffende Beamtin sei dem Verdächtigen nachgesprungen und habe den Mann über Wasser gehalten, sagte Halweg. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Mann wiederbelebt werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die Polizistin wurde medizinisch versorgt.

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin, äußerte am Sonntag "größten Respekt" für die Tat der Beamtin: "Sie hat in einer nicht ganz ungefährlichen Situation binnen Bruchteilen eine selbstlose Entscheidung getroffen und dem Mann so vermutlich das Leben gerettet." Gegen den Verdächtigen ermittelt die Polizei wegen Handtaschenraubs.