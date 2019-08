Bei einem Streit ist ein 36-jähriger Mann in Berlin-Britz durch Messerstiche schwer verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, hatte ein Unbekannter mehrfach auf den Mann eingestochen.

Beamte hatten den Verletzten demnach am Dienstagvormittag entdeckt, nachdem Zeugen eine Auseinandersetzung in der Gutschmidtstraße gemeldet hatten. Der 36-Jährige kam in eine Klinik und wurde operiert. Nach Polizeiangaben schwebt er nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen [berlin.de/polizei], die die Tat, den vorangegangenen Streit oder möglicherweise den Täter gesehen haben. Ob der Verletzte Angaben zum Täter machen konnte und ob sich die Männer kannten, ist bislang unklar. Die 4. Mordkommission ermittelt.