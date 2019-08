HeleneZ Berlin Donnerstag, 29.08.2019 | 15:45 Uhr

Ab wann gilt man denn nun als Mensch mit Migrationshintergrund?

Die Definition sollte doch mitgereicht werden.

Heißt: wie weit zurück soll's denn sein?

Wenn man mal noch ein paar Generationen zurückschaut, dürfte gerade Berlin (und "Preußen") einen erheblich höheren Anteil haben von Menschen, die irgendwie nicht "Bio-Deutsch" sind (wäre dann auch zu definieren).

Denke an Hugenotten, denke an jüdische Wurzeln (weit....vor Krieg), denke an Vertriebene, denke an Italiener (Gastarbeiter) usw.

Ich selber muss nicht mal sehr weit zurückschauen, um den "Migrationsanteil" zu finden, genauer braucht das nur den Blick in die 1870er Jahre zurück. Vorfahren kamen über zwei (europäische) Länder (also mehrach migriert ab ca. 1690). Name wurde dann eingedeutscht.

So dürfte es sehr vielen Menschen gehen, die sich durchaus als "Ur-deutsch" empfinden.