Mann in Moabit erschossen - Mutmaßlicher Schütze wird dem Haftrichter vorgeführt

24.08.19 | 16:14 Uhr

Ein Mann wurde erschossen, es gab eine Festnahme: Viel mehr haben die Behörden bislang nicht zu den tödlichen Schüssen in Moabit mitgeteilt. Am Samstag soll der Festgenommene nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Anschließend könnte es mehr Informationen geben.

Der Mann, der nach den tödlichen Schüssen am Freitag in Moabit festgenommen wurde, wird am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn soll ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen werden, wie die Generastaatsanwaltschaft Berlin am Samstagnachmittag mitteilte. Nach der Entscheidung des Gerichts will die Staatsanwaltschaft weitere Einzelheiten zu dem Fall veröffentlichen.

Behörden geben nur wenige Informationen

Bislang halten sich Staatsanwaltschaft und Polizei in dem Fall bedeckt. Offiziell bekannt gegeben wurde lediglich, dass ein Mann um die Mittagszeit im Kleinen Tiergarten erschossen wurde. Tatverdächtig sei ein Fahrradfahrer. Die Staatsanwaltschaft verkündete am frühen Freitagabend, dass eine Person vorläufig festgenommen worden sei. Weder zu dem Festgenommenen noch zu dem Getöteten oder dem Tatablauf gaben die Behörden Informationen heraus. Die Staatsanwaltschaft verwies auf die andauernde Tatortarbeit.

Tatspuren an der Leiche

Medienberichten zufolge soll das Opfer durch einen Kopfschuss getötet worden sein. Die Leiche wurde zunächst in einem blauen Zelt abgeschirmt. Laut Staatsanwaltschaft wurden Tatspuren am Körper sowie an der Kleidung entdeckt. Die Leiche des Mannes sollte obduziert werden. Ergebnisse der Untersuchung sind noch nicht bekannt.

Fund von Waffe und Fahrrad nicht bestätigt

Die Polizei war zwischenzeitlich mit bis zu 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie habe Zeugen vernommen und Spuren gesichert, hieß es. Am Mittag waren auch ein Hubschrauber und die Wasserschutzpolizei an der Suche nach dem Täter und möglichen Spuren beteiligt. Am Abend sollen Taucher der Polizei nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Tatwaffe, eine Pistole, am Holsteiner Ufer in der Spree gefunden habe. Das ist nur einige hundert Meter vom Tatort im Kleinen Tiergarten entfernt. Auch das Fahrrad soll dort gefunden worden sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern.

