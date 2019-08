Markus Dienstag, 20.08.2019 | 14:04 Uhr

Warum gibt es eigentlich so viele dämliche Autofahrer, die einfach wenden wollen? Wenn ich in die Gegenrichtung will, dann fahre ich bis zur nächsten Kreuzung und biege so lange ab, bis ich wieder in der gewünschten Fahrtrichtung fahren kann.



Dieses Wenden sollte drastische Strafen auslösen.