In der Gemeinde Mühlenfließ (Potsdam-Mittelmark) hat ein Mann laut Polizei zunächst Kinder angesprochen und sich danach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als er dabei eine Polizeisperre durchbrach, habe ein Beamter auf das Fahrzeug gefeuert.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag. Der Verdächtige soll zunächst am Abend im Ortsteil Haseloff vier zehnjährige Mädchen aus einem Kleinbus heraus ansprochen und Kuscheltiere verteilt haben. Die Kinder seien daraufhin weggelaufen und hätten ihre Eltern informiert.