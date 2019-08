Erhöhte Sicherheitsstandards beim Online-Banking, Anreize für schnellere Termine bei Ärzten, erweiterte Abgastest: Im September treten einige Neuregelungen in Kraft. So auch bei der vorbeugenden HIV-Therapie oder für Asylbewerber. Von Stefan Warbeck

Die dünnen Tüten zum Abpacken von Obst und Gemüse, die auch Hemdchenbeutel genannt werden, kosten bei Aldi ab September einen Cent. Der Discounter will so den Verbrauch dieser Tüten reduzieren.

Die zweite EU-Zahlungsdienstrichtlinie tritt am 14. September in Kraft. Die sogenannte PSD2 soll den Zahlungsverkehr für Verbraucher in der Europäischen Union günstiger und sicherer machen. Kritiker sagen hingegehen: Online-Zahlungen werden unbequem und aufwendig.