Seit Freitag mussten etwa 16.000 Kunden des Kabel-TV-Anbieters PYUR in Potsdam ohne Internet, Festnetz und Digitalfernsehen auskommen - jetzt gibt das Unternehmen Entwarnung. Die PYUR-Techniker haben am Montag ein neues Glasfaserkabel eingezogen, wie PYUR auf rbb-Anfrage mitteilte. "In der Nacht auf Dienstag konnten wir die 16.000 betroffenen Kunden erfolgreich aufschalten, so dass alle Dienste wieder zur Verfügung stehen."