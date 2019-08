Der Senat und die für Berlin zuständigen Recycling-Dienstleister ("Duales System") wollen damit erreichen, dass Altglas stärker als bisher in die großen Sammelcontainer an den Straßen eingeworfen wird.

Seit Montag werden die ersten Altglascontainer von Berliner Privatgrundstücken abgeholt. Bis Anfang kommenden Jahres sollen rund 30.000 Tonnen, also ein Drittel aller Berliner Glastonnen, aus den privaten Höfen verschwinden.

Dazu sollen 400 neue Sammelcontainer auf öffentlichen Plätzen aufgestellt werden. Von Senat und Abfallwirtschaft heißt es, dass bei diesen Containern unter anderem die Glastrennung besser funktioniere. So stünden auf privaten Grundstücken in der Regel nur Tonnen für weißes und buntes Glas. Braunes und grünes Glas würden in einer Tonne landen und müssten im weiteren Verlauf wieder getrennt werden.

Betroffen sind vor allem der Berliner Westen und Südwesten, wo ein Großteil der privaten Altglastonnne stehen, also Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf.

In der Vergangenheit waren Vorstöße für weniger Altglas-Tonnen und mehr zentrale Glas-Sammelstellen in Berlin gescheitert. Zuletzt hatte das Berliner Abgeordnetenhaus 2017 derartige Pläne abgelehnt.