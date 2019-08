Ein 58-Jähriger hat vor dem Berliner Landgericht gestanden, die Tochter seiner Ex-Lebensgefährtin über Jahre hinweg missbraucht zu haben. Er gab auch zu, kinderpornografische Videos von dem Mädchen gedreht zu haben. Seine Handlungen seien "verabscheuungswürdig", erklärte der Mann am Montag zu Prozessbeginn. Das Mädchen war laut Anklage bei den ersten sexuellen Übergriffen etwa vier bis fünf Jahre alt.

Dem Mann aus Berlin-Spandau, der seit fünf Monaten in Untersuchungshaft sitzt, werden sieben Fälle in der Zeit von 2011 bis 2016 zur Last gelegt. "Sämtliche Taten nahm er mit einer im Raum aufgestellten Kamera auf", heißt es in der Anklage. "Die Aufnahmen schnitt er zu insgesamt mindestens 669 Videos zusammen."